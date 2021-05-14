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Milli Takım kadrosu EURO 2020 belli oldu! Milli Takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya'da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı. Futbolseverler A Milli Takım kadrosu EURO 2020 kadrosunda yer alan isimleri araştırıyor. İşte Milli Takım kadrosu EURO 2020 kadrosu...

Milli Takım kadrosu EURO 2020 belli oldu! Milli Takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takım'ın EURO 2020 öncesinde Antalya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı. A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

A MİLLİ TAKIM KADROSU EURO 2020

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

3 İSİM İLK KEZ

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı. Güneş, daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e kadroda yer vermedi.

ŞENOL GÜNEŞ NELER SÖYLEDİ?

"Biz büyük bir aileyiz. Futbolcular bizim çocuklarımız. Ötekiler değiliz, birlikte olduğumuzu hiç unutmayalım. Sevginin huzuru, huzurun da barışı getirdiğini biliyoruz. Milli takım, benim için her şeyden ve herkesten önemli. Onu korumak hepimizin görevi. Gençlerimize güveniyoruz. Türkiye kazanırsa, hep birlikte kazanırız. Biz, Türkiye için kazanmak istiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Gurur duyulan bir takım olmak istiyoruz."

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