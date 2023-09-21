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        Milli Takım, Vincenzo Montella'ya emanet!

        Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu! İtalyan çalıştırıcı daha önce Adana Demirspor'da görev yapmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:51
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        Milli Takım, Montella'ya emanet!
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        A Milli Futbol Takımı´nda Stefan Kuntz´dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Montella´nın Ay-yıldızlıların yeni teknik direktörü olduğunu resmen açıkladı.

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        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

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        VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

        Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Empoli'de başlayan Montella, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham kulüplerinde oynadı. Sembol futbolcuları arasında yer aldığı Roma'da İtalya Lig şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası'nı kazanma başarısını gösterdi. İtalya Milli Takımı formasını da 20 kez giyen Vincenzo Montella, İtalya'nın finale yükseldiği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

        İlk teknik direktörlük deneyimini 2011 yılında Roma'da yaşayan Montella, daha sonra Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan ve Sevilla'yı çalıştırdı. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste Serie A'da ilk 4'e girmeyi başaran İtalyan teknik adam, 2014-15 sezonunda takımına UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı. Sevilla'da görev yaptığı dönemde takımı Kral Kupası finaline taşıdı ve kulübün tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamasını sağladı.

        2019 yılında yeniden Fiorentina'da görev alan Vincenzo Montella, 31 Ağustos 2021 tarihinde, Süper Lig kulüplerimizden Adana Demirspor'un teknik direktörü oldu. Adana Demirspor, İtalyan teknik adam yönetiminde 2022-23 sezonunu Süper Lig'i dördüncü tamamladı ve kulüp tarihinin en üst lig sıralamasına ulaştı. Adana Demirspor, böylelikle bu sezon kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

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