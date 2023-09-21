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Montella'yı, yeniden Avrupa'ya dönen Fiorentina'dan koparan ise Walter Zenga sonrasında Sampdoria'yı şampiyonluğa taşıyabilecek bir teknik direktör arayan Massimo Ferrero oldu. Kulübün sahibi, Zenga'nın kendisinin yükseğe koyduğu hedeflere ulaşma yolunda aynı heyecanı hissetmediğini söyleyerek Vincenzo Montella'nın peşine düştü ancak ufak bir sorun vardı: Montella'nın Fiorentina'dan ayrılabilmesi için 5 milyon Euro'luk tazminat maddesinin ödenmesi gerekiyordu.

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Ferrero eşini de yanına alarak Montella'ya yakın markaja başladı. Birkaç gün akşam yemeği yemelerine rağmen Montella, futbol dışında kalmayı tercih etse de nihayetinde konu teklife geldi. Montella'nın Fiorentina'ya bu tazminatı ödeyebilecek durumu yoktu, Ferrero ise bu kadar yüksek bir bedel ödemeye yanaşmıyordu. Nihayetinde Montella, Fiorentina ile pazarlık yaparak Sampdoria'nın başına geçti.