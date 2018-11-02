Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre UEFA tarafından ilk kez gerçekleştirilecek şampiyonanın kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Toplam 34 takımın katılacağı organizasyonda 5. Grup'ta yer alacak Futsal Milli Takımı, İspanya, Macaristan ve Gürcistan ile eşleşti. Grup maçları, 26-31 Mart 2019 tarihlerinde Gürcistan'da oynanacak.

Farklı ülkelerde dörderli 7 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarını lider bitirecek takımlar, 8-14 Eylül 2019 tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Futsal Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde şampiyonluk için mücadele edecek. Ev sahibi Letonya, finallere direkt olarak katılacak.

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