Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, çiçeklerle karşılandı

İstanbul Havalimanı'ndaki törene İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve tekvando federasyonu yetkilileri, Hatice Kübra İlgün'ün ailesi ve yakınları ile minik sporcular katıldı.

Havalimanına gelişinde çiçeklerle karşılanan Hatice Kübra İlgün, yaptığı açıklamada, "Buraya beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, gururluyum, ülkeme böyle bir başarı armağan ettiğim için. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya kazanabileyim. Buna çok yakındım ama nasip buymuş. Hep olimpiyatlara giderken şunu hayal ediyordum, o ringde Türk bayrağı ile tur atmak istiyordum. Bu da bronz madalya maçına nasipmiş. Çok şükür ülkeme böyle bir başarı armağan ettim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza, federasyon başkanımıza, teknik direktörümüze, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına, kulüp müdürlerimize, antrenörüme, aileme, sevdiklerime, beni destekleyen dua eden herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Ailesinin desteğini her zaman arkasında hissettiğini belirten Hatice, "Bu başarının mimarı onlar. Her zaman annemin ve sevdiklerimin dualarıyla ayaktayım. Mutluyum, buraya geldikleri için de ayrıca gururluyum. Karşılayacaklarını biliyordum. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." şeklinde konuştu.

Milli sporcunun annesi Selvi İlgün ise, "Çok mutluyum. Buralara gelmesini bekliyorduk, istiyorduk. Çok şükür. Nasipten ötesi yokmuş. Bu madalyayı Türkiye'ye getirdiği için çok teşekkür ederim. Hocalarına da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından sporcuyu karşılamaya gelenler Hatice Kübra İlgün ile fotoğraf çektirdi.