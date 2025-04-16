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        Haberler Spor Diğer Milli tekvandoculardan Avrupa'da 14 madalya! - Diğer Haberleri

        Milli tekvandoculardan Avrupa'da 14 madalya!

        Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:57
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        Milli tekvandoculardan Avrupa'da 14 madalya!
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        Türk sporcular, Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

        Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

        Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tekvandocular, poomsae kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz, para poomsae kategorisinde ise 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

        Mevlüt Pekcan (erkekler bireysel 41-50 yaş), Namık Konanç (erkekler bireysel 51-60 yaş) ve Safiye Yalçın (kadınlar bireysel 41-50 yaş), podyumun zirvesine çıktı.

        Şampiyona yarın sona erecek.

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