

Kazakistan'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında mücadele eden milli tenisçi Berfu Cengiz, teklerde ikinci tura yükseldi.

Başkent Astana'da yapılan kadınlar ITF turnuvasında ilk turda Rus Ksenia Laskutova ile karşılaşan Berfu Cengiz, rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

SHARİPOVA İLE EŞLEŞTİ

İlk turda Rus Ksenia Laskutova'yı mağlup eden Berfu Cengiz, bir üst turda Özbekistan'dan Sabina Sharipova ile eşleşti.

Berfu, "Bu oyuncu ile geçen yıl Bakü'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda oynamıştım. Bir kere kazandım, bir kere kaybettim. Benim için zor maç olacak. Sonuna kadar savaşacağım." diye konuştu.

'HEDEF İLK 200'



Dünya sıralamasında 379. olduğunu ifade eden Berfu, "Bu yılın sonunda ilk 200'e girmeyi, Avustralya Açık 2019 grand slam elemesi de oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı. Turnuvaya katılan milli tenisçilerden İpek Öz ise teklerde elemelerin 3. turunda yenildiğini belirterek, "Rakiplerimin hepsi Rus oyunculardı. İlk iki turu geçtim. Son turda oynadığım kişi beklediğimden daha iyi çıktı." dedi.

Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Kupası ATP Challenger Turnuvası'na katılan milli sporcu Cem İlkel de teklerde ilk turda Alman Daniel Brands'a yenilerek elendi. Cem, mücadelesine çiftlerde devam edecek.