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        Haberler Tenis Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu - Tenis Haberleri

        Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

        17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü W15 Caloundra Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.08.2023 - 14:31
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        Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon!
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        Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi, Avustralyalı raket Emerson Jones ile karşılaştı.

        Bir saat 17 dakika süren maçta genç milli sporcu, rakibini 6-3 ve 6-0'lık setlerle yenerek üst üste 20. galibiyetini aldı ve dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

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