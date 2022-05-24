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Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı tarafından başvurulara göre belirlenecek iki kişinin uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslarrası Uzay İstasyonuna gönderileceğini açıkladı. Peki, "Milli Uzay Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    Milli Uzay Programı ile iki kişi Türkiye'yi temsil ederek uzaya çıkmış olacak. Uzaya gitmek isteyen kişiler Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartlarını merak ediyor. 23 Mayıs Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında müjde verdi. Başvurular sonucu seçilen iki aday Uluslararası Uzay İstasyonunda bilimsel araştırmalar yapmaya hak kazanacak. İşte başvuru detayları ve konuya ilişkin açıklamalar...
  • 02
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    'UZAY YARIŞINDA YER ALMAK LÜKS DEĞİL, MECBURİYETTİR'

    "Aya ulaşmaktan uzay eko sistemi oluşturmaya, insan kaynağı geliştirmeye varan geniş yelpazedeki hedef başlıklarımızda adım adım ilerliyoruz. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz.

    Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin, savunmadan imalat sanayine, araştırma, geliştirme bilişime kadar her alanda proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Türkiye için uzay yarışında yer almak lüks değil mecburiyettir.

    Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz her hedef Türkiye'nin yeni yüzyılındaki başarılar için birer mihenk taşı olacaktır. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile Türk gençleri uzay yarışların aktörleri olsunlar istiyoruz. Bugün ülkemiz adına yepyeni bir eşiğe hep birlikte adım atacağız.
  • 03
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    GÖREVİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

    Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

    Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.
  • 04
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    UZAYA GİTME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Yoğun bir gündemle 23 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ""Bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

    Bir Türk vatandaşının uzaya gideceği haberinin ardından uzaya gitme başvuru ekranı gündeme geldi. Uzaya gitme başvuruları Uzaya.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

    UZAYA GİTME BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 05
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    UZAYA GİTME BAŞVURU SÜRECİ

    1. İlana başvuruda bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

    2. Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'e kadar yapılması gerekmektedir.

    3. Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

    4. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecektir.

    5. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

    6. Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.

    Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular uzaya.gov.tr adresinden takip edilmelidir.
  • 06
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    UZAYA GİTME BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

    - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    - 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak.

    - Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

    - Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak.

    - Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

    - Boy uzunluğu: 149,5-190,5 santimetre, Kilo: 43-110 kilogram.

    Aday seçiminde bakılacak genel sağlık kriterlerinden bazıları şu şekilde:
  • 07
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

    - Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak.

    - Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

    - Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

    - Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak.

    - Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak.

    - Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak.

    - Alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak.

    - Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak.

    - Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak.

    - İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
  • 08
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

    - Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak,

    - Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak,

    - Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak,

    - Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.
  • 09
    Milli Uzay Programı başvuruları başladı!Milli Uzay Programı başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Uzay Ajansı başvuru koşulları neler?

    Diğer Kriterler:

    Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

    Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

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