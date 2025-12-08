Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Millie Bobby Brown, bebeğini paltosunun içine sakladı

        Millie Bobby Brown, bebeğini paltosunun içine sakladı

        Ünlü oyuncu Millie Bobby Brown, ağustos ayında evlat edindiğini duyurduğu bebeğiyle genç yaşta anneliği tattı. Kızını paltosuna sarıp sarmalayan çiçeği burnunda anne, etrafa mutluluk pozları verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğini paltosunun içine sakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile birlikte bebeğini gezdirirken görüntülendi. 'Stranger Things' oyuncusu ve rock şarkıcısı Jon Bon Jovi'nin model oğlu, ağustos ayında evlat edindiklerini duyurdukları kızlarıyla New York sokaklarında neşeli pozlar verdi.

        21 yaşında anneliği tadan Millie Bobby Brown, kanguru denilen bebek taşıyıcıya koyduğu bebeğini, paltosuyla sıkı sıkı sardı.

        23 yaşındaki çiçeği burnunda baba Jake Bongiovi de sarılarak yürüdüğü eşine bir ara yolda durarak öpücük kondururken fotoğraflandı.

        REKLAM

        Hollywood'un son dönemdeki gözde çiftlerinden biri olan Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, bugüne dek kızlarının yüzünü hiç göstermedi. Zaten Brown, geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında, kızının kimliğini kendisi karar verecek yaşa gelene kadar kamuoyuyla paylaşmayı planlamadığını vurguladı.

        Millie Bobby Brown; "Benim için, onu ve hikâyesini, bir gün kendi başına paylaşabilecek yaşa gelene kadar korumak gerçekten önemli. Onu bundan korumak bizim görevimiz" ifadesini kullandı.

        Millie Bobby Brown 'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlendi
        Millie Bobby Brown 'Stranger Things' dizisiyle çocuk oyuncu olarak ünlendi
        ÖNERİLEN VİDEO
        #millie bobby brown
        #evlat edinme
        #evlatlık
        #bebek
        #aile
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Beşiktaş'ın konuğu Gaziantep FK!
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Kış resmen başladı! Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        Bir babanın feryadı... "Oğlumun başını kesmişler!"
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        Kadına mesaj atıp görüşmeye çağırdı... Buluşma kanlı geçti!
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Fransızlardan Türkiye çıkarması
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        Dere yatağına uçtular... Karı koca çift artık yok!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        7 kişinin öldüğü kazada piyano da öksüz kaldı!
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Netanyahu'dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Çekilmiyoruz
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur, fırtına ve kar yağışı alarmı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Şara'dan Esad rejiminin devrilmesinin yıl dönümünde kardeşlik mesajı
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Trump'tan Zelenskiy'e müzakere tepkisi
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?