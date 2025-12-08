Millie Bobby Brown, bebeğini paltosunun içine sakladı

Millie Bobby Brown, eşi Jake Bongiovi ile birlikte bebeğini gezdirirken görüntülendi. 'Stranger Things' oyuncusu ve rock şarkıcısı Jon Bon Jovi'nin model oğlu, ağustos ayında evlat edindiklerini duyurdukları kızlarıyla New York sokaklarında neşeli pozlar verdi.

21 yaşında anneliği tadan Millie Bobby Brown, kanguru denilen bebek taşıyıcıya koyduğu bebeğini, paltosuyla sıkı sıkı sardı.

23 yaşındaki çiçeği burnunda baba Jake Bongiovi de sarılarak yürüdüğü eşine bir ara yolda durarak öpücük kondururken fotoğraflandı.

Hollywood'un son dönemdeki gözde çiftlerinden biri olan Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, bugüne dek kızlarının yüzünü hiç göstermedi. Zaten Brown, geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında, kızının kimliğini kendisi karar verecek yaşa gelene kadar kamuoyuyla paylaşmayı planlamadığını vurguladı.

Millie Bobby Brown; "Benim için, onu ve hikâyesini, bir gün kendi başına paylaşabilecek yaşa gelene kadar korumak gerçekten önemli. Onu bundan korumak bizim görevimiz" ifadesini kullandı.