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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı

'Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı

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  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    Hollywood'un geleceği parlak yıldızları arasında gösterilen oyuncu Millie Bobby Brown (19), üç yıldır aşk yaşadığı Jake Bongiovi (20) ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    Millie Bobby Brown, Grammy ödüllü grup 'Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi'nin oğlu olan Jake Bongiovi ile nişanlandı.
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi, evlilik yolunda attıkları ilk adımı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    "ÜÇ YAZDIR SEVİYORUM"

    Millie Bobby Brown, nişanlısı Jake Bongiovi'ye "Seni şimdilik üç yazdır seviyorum, bütün yazlar boyunca sevmek istiyorum" sözleriyle seslendi. 
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    Jake Bongiovi de Millie Bobby Brown'a "Sonsuza kadar..." sözleriyle karşılık verdi. 
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    AŞKLARI 2021'DE BELGELENMİŞTİ

    Öte yandan Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi ile ilk kez 2021'in haziran ayında yan yana görülmüştü.
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    KARİYERİNE BİRÇOK BAŞARI SIĞDIRDI

    Millie Bobby Brown, 12 yaşındayken başrolünde olduğu 'Stranger Things' dizisiyle 2016'da da bir drama dizisinde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Emmy Ödülü adaylığı almıştı. Dizinin ikinci sezonuyla da 2018'de ikinci kez Emmy adaylığı kazanmıştı.

    Millie Bobby Brown, 2018'de Time Dergisi tarafından dünyanın 'En Etkili 100 Kişisi'nden biri seçildi ve listeye dahil edilecek en genç kişi olmuştu.
  • Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı: Seni üç yazdır seviyorum - Magazin haberleri

    Millie Bobby Brown, 2019'da da henüz 15 yaşındayken kendi güzellik ve cilt bakım markasını kurmuştu.

    Hollywood patronları, Brown'ın kısa süre içinde Jennifer Lawrence ve Emma Stone gibi Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alacağını düşündüklerini söylemişlerdi.

    Fotoğraflar: AP, Instagram, Splash News

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