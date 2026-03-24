Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Milliler'de Romanya maçı mesaisi - Futbol Haberleri

        Milliler'de Romanya maçı mesaisi

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yla Beşiktaş Park'ta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 21:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe Günü Tüpraş Stadı'nda Romanya'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

        Video-analiz toplantısının ardından Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'na gelen futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve duran top çalışmaları yaptı. Tedavilerine devam edilen Merih Demiral ve Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı.

        İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da takip etti.

        Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Romanya maçı öncesinde yarın Riva'da saat 13.45'te basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

        Milli takım, yarın saat 16.00'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
