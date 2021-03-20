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Serbest milli güreşçilerden 2 gümüş, 1 bronz madalya

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest milli güreşçilerden Süleyman Karadeniz ve Osman Göçen gümüş, Selahattin Kılıçsallayan ise bronz madalya elde etti.

Serbest milli güreşçilerden 2 gümüş, 1 bronz madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo finalinde karşılaştığı Belaruslu Aliaksandr Hushtyn'a 4-3 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

86 kilo finalinde mindere çıkan Osman Göçen ise finalde yine Belarus'tan Ali Shabanau'ya 7-0 yenilerek gümüş madalya aldı.

Süleyman Karadeniz ve Osman Göçen, dün yarı final maçlarını kazanarak Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmişti.

Serbest stil 65 kiloda ise milli güreşçi Selahattin Kılıçsallayan, bronz madalya maçında mindere çıktı. Selahattin Kılıçsallayan, Moldova'dan Maxim Sacultan'ı 5-3 mağlup ederek üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

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