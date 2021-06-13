Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA)'de heyecan bugün iki karşılaşmayla devam edecek. Günün ilk maçında doğu konferansı yarı final 4. maçında Milwaukee Bucks ile Brooklyn Nets karşı karşıya gelecek. İşte merakla beklenen maçla ilgili ayrıntılar...



BUCKS NETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Los Angeles Clippers Dallas Mavericks maçı bu akşam TSİ 22:00'de başlayacak ve S-Sport'tan canlı yayınlanacak...

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDA?

D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır.