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        Haberler Gündem Milyoner'de 5 milyonluk sorunun doğru cevabı herkesi şaşırttı! Milyoner'deki 5 milyon TL'lik soru ve cevabı nedir?

        İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

        Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam 5 milyonluk soru açıldı. İşte, İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi sorusunun yanıtı..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:31
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        Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ve en çok sevilen bilgi yarışması programlarından biri olan Kim Olmak İster'de heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 5 milyonluk soru açıldı! İşte, detaylar...

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        İŞTE 5 MİLYONLUK SORU

        İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?

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        İŞTE SEÇENEKLER

        A- Çorum (DOĞRU CEVAP)
        B- Yozgat
        C- Sivas
        D- Tokat

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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