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Milyonerler ilk yarıda 74,5 milyar liralık döviz aldı

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar lira artarak 482,7 milyar liraya ulaştı. Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar liralık Döviz, 16 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi

03.08.2018 - 12:13 | Güncelleme: AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 439 milyar 589 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 482 milyar 701 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 175 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 milyar liralık altın, 408 milyar liralık döviz ve 424 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına 1 milyar liralık altın, 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.

KURUMLAR DÖVİZ BİREYLER ALTIN TERCİH ETTİ 

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla bankalarda bulunan 4,2 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 3 milyar 243 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 932 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 77,5'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 286 milyar 315 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 189 milyar 140 milyon lira, resmi kuruluşlar da 7 milyar 246 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 482 milyar 701 milyon liralık döviz hesabının yüzde 59,3'ünün ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 143 milyar 987 milyon lira, resmi kuruluşlarda 70 milyar 286 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 225 milyar 316 milyon lira olarak dağılıyor.

 

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