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HABERTURK.COM

Uzmanlar, kanser dahil bir dizi hastalığı tedavi edecek çığır açıcı yeni aşıların 2030 yılına kadar hazır olabileceğini ve milyonlarca hayat kurtarabileceğini söyledi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Covid aşısı üreten ilaç firması Moderna, yeni kanser aşılarının muazzam bir umut vaat ettiğini ve yaklaşık 20 yıllık ilerlemeyi 12 ila 18 aya sığdırdığını söyledi.

"YÜZ BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARACAK"

Moderna'nın baş tıbbi sorumlusu Dr. Paul Burton, aşıların kardiyovasküler ve otoimmün hastalıkları ve her türlü diğer durumu tedavi edebilmesinin umulduğunu söyledi.

Burton, The Guardian'a verdiği demeçte, "Bu aşıya sahip olacağız ve son derece etkili olacak. Milyonlarca olmasa bile yüz binlerce insanın hayatını kurtaracak. Dünyanın dört bir yanından insanlara birden fazla farklı tümör türüne karşı kişiselleştirilmiş kanser aşıları sunabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

mRNA tabanlı bir kanser aşısı, bağışıklık sistemini hastanın vücudunda halihazırda büyümekte olan bir kansere karşı uyaracak ve böylece sağlıklı hücreleri yok etmeden bu kansere saldırıp onu yok edebilecektir.

Bu, kanser hücrelerinin yüzeyinde sağlıklı hücrelerde bulunmayan - ve bir bağışıklık tepkisini tetikleme olasılığı en yüksek olan - protein parçalarının tanımlanmasını ve ardından vücuda bunların nasıl üretileceği konusunda talimat verecek mRNA parçalarının oluşturulmasını içerir.

mRNA tabanlı bir kanser aşısı, bağışıklık sistemini hastanın vücudunda halihazırda büyümekte olan bir kansere karşı uyaracak ve böylece sağlıklı hücreleri yok etmeden bu kansere saldırıp onu yok edebilecek. Bu, kanser hücrelerinin yüzeyinde sağlıklı hücrelerde bulunmayan protein parçalarının tanımlanmasını ve ardından vücuda bunların nasıl üretileceği konusunda talimat verecek mRNA parçalarının oluşturulmasını içerir.

HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

mRNA'nın sadece bulaşıcı hastalıklar ya da Covid'de kullanılmadığını aktaran Burton, şunları söyledi: "Her türlü hastalık alanına uygulanabilir; kanser, bulaşıcı hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, otoimmün hastalıklar, nadir hastalıklar. Tüm bu alanlarda çalışmalarımız var ve hepsi de muazzam umut vaat ediyor."

Ocak ayında Moderna, RSV için deneysel mRNA aşısının son aşama denemesinin sonuçlarını açıkladı ve aşının 60 yaş ve üzeri yetişkinlerde öksürük ve ateş gibi en az iki semptomu önlemede yüzde 83,7 oranında etkili olduğunu gösterdi. Bu verilere dayanarak, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) aşıya çığır açan tedavi unvanı verdi, yani ruhsatlandırma incelemesi hızlandırılacak.

BAŞKA İLAÇ ŞİRKETLERİ DE AŞILAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Başka ilaç şirketleri de kanser ve diğer hastalıklarla mücadeleye yönelik aşılar üzerinde çalışıyor.

Ocak ayında, kanser hastaları için kişiselleştirilmiş mRNA aşılarının geliştirilmesine yönelik son teknoloji araştırmaların, İngiltere'nin başarılı Covid aşısı uygulamasının ardından hızlandırılacağı duyuruldu.

Pfizer ile birlikte Covid aşısı üreten Alman BioNTech firması da, 2030 yılına kadar Birleşik Krallık'taki hastalara 10 bin kişiselleştirilmiş tedavi sunmak için hükümetle ortaklık kuracak.

Planlar kapsamında kanser hastaları, kanser aşıları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş mRNA tedavilerini araştıran denemelere erken erişim elde edecek. Bu tür aşılar, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırması için uyaracak bir genetik plan içerecek.

BAŞARILI OLURSA KANSER AŞILARI STANDART TEDAVİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR

Kanser denemeleri bu yılın ikinci yarısında başlayabilir. Denemeler için uygun olabilecek çok sayıda kanser hastası hızla belirlenecek ve birden fazla kanser türünde potansiyel aşılar araştırılacak. Erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmak amaçlanacak.

Başarılı bir şekilde geliştirilirse, kanser aşıları standart tedavinin bir parçası haline gelebilir.

2019 yılında İngiltere'de 327bin 174 yeni kanser vakası teşhis edildi. Avam Kamarası Kütüphanesi'nden alınan rakamlara göre, insidans oranları 1995 ve 2013 yılları arasında arttı ancak o zamandan bu yana hafif bir düşüş gösterdi.