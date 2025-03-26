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        Haberler Yaşam Milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfedildi

        Milyonlarca yıl önce yaşamış iki parmaklı yeni dinozor türü keşfedildi

        Kanada'dan araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış, Terizinozor adlı üç parmaklı dinozor grubuna ait olmasına rağmen iki parmaklı pençesi olan yeni dinozor türü keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:18
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        Gobi Çölü'nde keşfedildi... Pençesi 2 parmaklı!
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        Calgary Üniversitesi'nden araştırmacılar, Moğolistan ve Çin topraklarına yayılan Gobi Çölü'nden aldıkları numunelerin, 66 ile 100,5 milyon yıl önce, Kretase döneminin sonunda yaşamış dinozora ait olduğunu ifade etti.

        Araştırmacılar, bu numunelerin Terizinozor adlı, arka ayakları üzerinde durabilen ve genelde 3 parmaklı pençeleri olan dinozor grubunun yeni bir türüne ait olduğunu tespit etti.

        Alışılmış 3 parmaklı Terizinozor grubundan farklı olarak 2 parmağı olduğu kaydedilen bu dinozor türüne, 'Duonychus tsogtbaatari' adını veren araştırmacılar, bu türün yaklaşık 260 kilogram ağırlığında olduğunu düşünüyor.

        Araştırmacılar, bu yeni türün uzun, kıvrık pençelerinin güçlü esnekliği sayesinde bitkileri iyi kavramasına yarıyor olabileceğini, bunun yanı sıra savunma amacıyla kullanılabileceğini ifade etti.

        İki parmaklı teropodların daha çok Tyrannosaurus rex (T-rex) türü gibi Tiranozor grubunda görüldüğünü ifade eden araştırmacılar, yeni keşfedilen "Duonychus tsogtbaatari" türünün, bu gruplardan farklı evrildiğini kaydetti.

        Araştırmanın bulguları iScience dergisinde yayımlandı.

        *Temsili görsel AP tarafından servis edilmiştir.

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        #iki parmaklı dinozor türü
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