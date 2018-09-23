Alanya'daki banka şubesinin müdürü A.İ.'nin, ucuz döviz alma bahanesiyle döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı iş yerinden de yüklü miktarda para alarak, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. DHA'nın haberine göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre, 2,2 milyon dolar, 1,5 milyon euro ve 1,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı tespit edilen A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

A.İ.'nin, olay gecesi Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere uçak bileti aldığı; ancak uçağa binmediği iddia edildi. Aynı uçakla İstanbul'a giden kardeşi H.İ., polis tarafından gözaltına alındı. Alanya'ya getirilen H.İ., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü A.İ.'nin yurt dışına çıktığı tahmin ediliyor.

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