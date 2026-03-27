        Haberler Gündem Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılacağı iddialarına yanıt

        Mimar Kemal Ortaokulu'nun kapatılacağı iddialarına yanıt

        Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce basında yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, iki blok halinde hizmet veren Çankaya Mimar Kemal Ortaokulunda, sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterliliği dikkate alındığında, eğitim öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği belirtildi.

        Bu doğrultuda, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan A blokun, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla, mevcut hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda, öğrencilerin güvenliği ve blokların birbirinden fiziki olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla bahçe düzenlemesi yapılacaktır. Bahse konu düzenleme kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir. Müfettiş ve uzman teknik personel raporları doğrultusunda, öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek planlama ve uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaç olması halinde okul binalarının eğitim öğretim faaliyetleri dışında kullanılması mümkün değildir. Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir."

