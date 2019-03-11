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Mina Başaran ölümünün ardında 1.yılı geçti... 11 Mart 2018 tarihinde henüz 28 yaşındayken Başaran Holding'e ait jet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelişte düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi hayatını kaybetti.
MİNA BAŞARAN KİMDİR ?
Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.
Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.
MİNA BAŞRAN'IN NİŞANLISI KİMDİR?
Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer, 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.
Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın birinci ölüm yıldönümünde duygulandıran bir ilan yayınladı. İlanda Gezer, “Mina’m… Minik Kalpli Meleğim…Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım…Murty’n” yazdı.
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