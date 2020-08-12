Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Mina ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Mina adı genellikle kız bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Mina ne demek? Mina ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

MİNA NE DEMEK?

Mina ismi; billur, şeffaf, şarap şişesi, mine, gökyüzü, ar, liman, iskele gibi anlamlara gelmektedir.

MİNA İSMİ ANLAMI NEDİR?

Mekke'de hacıların şeytan taşladıkları bölgeye, tepeye Mina adı verilmektedir.

MİNA KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Mina ismi Kuran'da geçmemektedir.

Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin (menâsik) yapıldığı yerdir. Gerek bu bakımdan gerekse Müzdelife vakfesi sırasında Mina topraklarına geçmemek için buranın sınırlarının kesin şekilde belirlenmesi önem taşır. Hadislere ve tarihî kaynaklara göre Mina’nın sınırı Mekke tarafında yani batı yönünde Akabe cemresi, doğu yönünde Muhassir vadisidir. Kuzeyinde Akabe’den Muhassir vadisine kadar uzanan Kâbil dağı, güneyinde yine Akabe’nin hizasından başlayan ve Muhassir vadisine kadar uzanan Sâih (Sebîr) dağı bulunmaktadır. Bu iki dağın Mina’ya bakan yüzleri Mina’nın şer‘î sınırları içinde, arka yüzleriyle Akabe Biatı’nın yapıldığı yer ve Muhassir vadisi sınırların dışındadır. Mina ile Müzdelife’nin sınırlarının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan Hac Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyon 1973’te topografik bir çalışma yaparak sınırları tesbit etmiştir. Arafat ve Müzdelife gibi ortak bir ibadet mekânı olduğundan 812 hektarlık bir alanı kapsayan Mina’nın da özel mülkiyete konu olamayacağı Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir (Müsned, VI, 187; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 89; Fâsî, I, 512-515).

Arapça’da insanların toplandığı veya kan akıtılan yere “minâ” denmesinin yanında Hz. Âdem’in burada cenneti arzu (temenni) ettiği ve Cenâb-ı Hakk’ın bu yerde Hz. İbrâhim’e yahut bütün kullarına lutufta (men) bulunduğu rivayet edilmiş, bu yere Mina adının verilmesi, anılan rivayetlerle birlikte insanların bayram günlerinde burada toplanması ve Allah’a yaklaşıp azabından emin olma ümidiyle kurban kesmeleri gibi sebeplerle açıklanmıştır.

Kaynak: İslamansiklopedisi.org.tr