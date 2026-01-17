Mine Tugay: Anksiyetem tuttu
Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına; "Anksiyetem tuttu" diyerek, yanıt vermedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mine Tugay, geçtiğimiz akşam tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
İsviçre’den geldiği öğrenilen Mine Tugay, maske, şapka ve koyu renkli kıyafetleriyle adeta kamufle olmaya çalıştı.
Gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine kısa bir açıklama yapan Mine Tugay; "Anksiyetem tuttu" diyerek, sorulara yanıt vermek istemediğini ifade etti.
Mine Tugay, hızlı adımlarla bavulunu sürükleyerek havalimanından ayrıldı.