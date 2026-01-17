Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Mine Tugay: Anksiyetem tuttu - Magazin haberleri

        Mine Tugay: Anksiyetem tuttu

        Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularına; "Anksiyetem tuttu" diyerek, yanıt vermedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 09:33 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anksiyetem tuttu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mine Tugay, geçtiğimiz akşam tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

        İsviçre’den geldiği öğrenilen Mine Tugay, maske, şapka ve koyu renkli kıyafetleriyle adeta kamufle olmaya çalıştı.

        Gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine kısa bir açıklama yapan Mine Tugay; "Anksiyetem tuttu" diyerek, sorulara yanıt vermek istemediğini ifade etti.

        Mine Tugay, hızlı adımlarla bavulunu sürükleyerek havalimanından ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arızalı kombiden sızan gazdan zehirlendiği ileri sürülen anne-kız öldü

        İzmir'in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük (55), evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın arızalı olan ve tamirci çağırdıkları belirtilen kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde durulduğu bildirildi. (DHA)

        #mine tugay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi