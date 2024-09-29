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        Haberler Gündem Güncel Minibüs şoföründen araç sürücüsüne halatlı saldırı | Son dakika haberleri

        Minibüs şoföründen araç sürücüsüne halatlı saldırı

        Mersin'de bir minibüs şoförü, trafikte tartıştığı aracın önünü keserek içindekilere halatla saldırdı. Saldırı anı, otomobilin kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:40
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        Trafikte halatlı saldırı
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde trafikte aynı istikamete seyreden otomobil sürücüsü ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı.

        Birbirlerine el kol hareketi yapan taraflardan minibüs şoförü, bir süre sonra önünü keserek durdurduğu otomobildekilere halatla saldırdı.

        "Ne el kol yapıyorsun" diyerek otomobile doğru koşarak gelen minibüs şoförü, elindeki halatla araca 2 kez vurduktan sonra minibüsüne binip uzaklaştı.

        Saldırı anı otomobilde bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, otomobil sürücüsü ile minibüs şoförünün seyir halinde iken tartıştığı, bir süre sonra minibüs şoförünün otomobilin önünü keserek elinde halatla saldırdığı anlar yer aldı.

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        #Mersin
        #trafikte kavga
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