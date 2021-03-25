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HaberlerGündem3. SayfaMİNİBÜSTE TACİZ! Son dakika: Şoför için istenen ceza belli oldu
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Minibüsteki tacize istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da, Topkapı'ya gitmek için minibüse binen bir kadını aracından indirmeyerek telefon numarasını istediği iddia edilen minibüs şoförünün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel taciz" suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

MİNİBÜSTE TACİZ! Son dakika: Şoför için istenen ceza belli oldu
Minibüsteki tacize istenen ceza belli oldu!
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AA

İstanbul'da Nodira M.'nin, 28 Temmuz 2020'de Topkapı'ya gitmek için sanık İzzet A.'nın kullandığı minibüse bindiği iddianamede anlatıldı. Minibüsle bir süre kendi güzergahında ilerleyen sanığın daha sonra Esenler'deki otogara vardığı ve burada araç içerisinde sadece müştekinin kaldığına yer verilen iddianamede, müştekinin Topkapı'ya gideceğini ve kendisini neden otogara götürdüğünü sorması üzerine sanığın, "Ben seni yanlış anladım, seni yanlış getirdim, yol paranı geri veririm, ben seni geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bindiririm" dediği aktarıldı.

ZORLA TELEFONUNU ALIP MESAJ GÖNDERDİ

AA'da yer alan habere göre minibüsün hareket etmesi üzerine sanığın müştekiyle konuşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, konuşmadan rahatsız olan müştekinin sanığa minibüsten inmek istediği söylediği kaydedildi. Müşteki Nodira M.'nin evli olduğunu söylediği İzzet A.'nın, ısrarla telefon numarasını istediği ve kapıyı açmayarak müştekinin inmesini engellediği anlatılan iddianamede, telefon numarasını alan sanığın daha sonra müştekiye mesaj gönderdiği belirtildi.

"SANIK DOLMUŞTA BENİ ZORLA TUTTU"

Bakırköy 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzzet A., müşteki Nodira M. ve tarafların avukatları katıldı. Söz alan müşteki Nodira M., yabancı olduğu için olay anında sert bir tepki veremediğini belirterek, "Korktum çünkü Türkiye'den deport edilirim endişesi vardı. Sanık beni dolmuşta zorla tutmuştur" dedi.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Müştekinin avukatı, sanığın tüm savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık İzzet A.'nın avukatı, müvekkilinin cinsel saik ile hareket ettiğine dair somut ve kesin delil bulunmadığını söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceğini vurguladı. Araçta tek kalan kadının inmesine, kapıyı açmayarak engel olan sanığın telefon numarasını alıp adını da farklı beyan ettikten sonra müştekiyi bıraktığı anlatılan mütalaada, kadına cinsel taciz içerikli söyler söyleyip mesaj gönderen sanığın üzerine atılı suçlamaları işlediğinin anlaşıldığı bildirildi.

4.5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sanık İzzet A. hakkında "cinsel taciz" ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması mütalaada talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

"KENDİ ÜLKEMDE OLSAYDIM DÖVERDİM"

Duruşma sonrasında Nodira M., "Kendi ülkemde olsaydım belki o adamı orada döverdim. Ben böyle bir durumda susacak biri değilim. Ben biliyorum yabancı kadınlar taciz ya da tecavüze uğradıklarında korkudan susuyorlar, sınır dışı edilmemek için şikayet etmiyorlar" dedi.

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