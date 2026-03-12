Çavdarhisar’da minikler okul bahçesine fidan dikti
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan 100. Yıl İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine yönelik fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Minikler, öğretmenleri ve orman görevlileri eşliğinde okul bahçesine fidan dikti
Çavdarhisar ve Avdan Orman İşletme Şeflikleri tarafından 100. Yıl İlkokulu öğrencilerine yönelik okul bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Doğa sevgisini küçük yaşta kazandırmayı amaçlayan etkinliğe Okul Müdürü İsmail Tunçay, Çavdarhisar Orman İşletme Şefi, Avdan Orman İşletme Şefi, orman görevlileri, öğretmenler katıldı.
Etkinlik öncesinde öğrencilere fidan dikimi hakkında gerekli bilgiler verildi. Ardından öğrenciler, öğretmenleri ve orman görevlileri eşliğinde çam fidanlarını toprakla buluşturup can suyunu verdi.
