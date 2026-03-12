Minikler okul bahçesine fidan dikti

Trump boksör Paul ile dans etti

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılar 13 gündür sürerken boksör ve YouTuber Jake Paul ile bir araya gelerek dans etti. O anları TikTok hesabından paylaşan Paul, "Başkan Trump ile inanılmaz bir gün, yakında röportaj gelecek" açıklamasında bulundu.