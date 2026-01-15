MİRAÇ KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR

Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden; bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam’la müşerref kılan Yüce Rabbimiz!

Hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergâh-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allah’ım!

Mübarek Miraç Gecesi’nde el açtık, boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz, Sana dualarımızı yöneltiyoruz, dualarımızı en güzel şekilde makbul eyle Allah’ım!

Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, Senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım! Bizi Senden başkasına muhtaç eyleme Allah’ım!

Okuduğumuz Kur’an-ı Kerimleri, salavât-ı şerifeleri, mevlid-i şerifi, ilahileri ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah’ım!

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, bilhassa son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın aziz, latif ruh-i tayyibelerine hediye eyliyoruz, vasıl eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmesi, ayrıca maddi ve manevi eziyetlere maruz kalmasının ardından Sen Peygamber Efendimize miracı lütfettin, onun sıkıntılarını giderdin, bu gece hürmetine bizlere de iyilik ve güzellikler bahş eyle, bizlerin de sıkıntılarını gider.

Allah’ım! Bu mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e beş vakit namazı lütfettin, bu gece vesilesiyle gözümüzün nuru, ruhumuzun miracı olan beş vakit namaza devam eden ve beş vakit namaz nimetinin kıymetini bilen kullarından eyle, neslimize de örnek olmamızı nasip eyle.

Allah’ım! Mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e Âmenarrasûlü’yü de lütfettin, Sana Âmenarrasûlü’de yer alan dualarla yalvarıyoruz;

Allah’ım! Mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e Sana ortak koşmayanların affedileceği müjdesini verdin, Sana hiçbir şeyi ortak koşmadığımızı, Senden başka hiçbir ilah olmadığını, Hz. Muhammed (s.a.s)’in Senin kulun ve rasûlün olduğunu gönülden haykırıyoruz.

Müminin miracı olan namazlarımızda her oturuşumuzda kelime-i şehadetle Sana olan biatımızı tazeliyor ve perçinliyoruz, imanla emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle.