Miraç Kandili ibadetleri neler? Miraç Kandili'nde hangi dualar okunur?
15 Ocak bugün idrak edilecek Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler merak ediliyor. Müslümanlar için tövbe ederek Allah'a yöneldiği bu gece, manevi olarak büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda "Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar neler?" soruları gündeme geldi. İşte Miraç Kandili ibadetleri hakkında tüm ayrıntılar...
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miraç mucizesini hatırlama ve manevi arınma gecesi olarak kabul edilen Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Üç ayların ikinci kandili olan bu mübarek gecede, müslümanlar ibadet ve tövbe ederek Allah’ın rahmetine sığınacak. Peki, Miraç Kandili ibadetleri hangileri, okunacak dua ve sureler, kılınacak namazlar neler? İşte Miraç Gecesine dair tüm detaylar...
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın (c.c) huzuruna yükseldiği hadisedir.
Bu geceyi önemli kılan diğer bir husus da, Miraç’ta Hz Muhammed (s.a.v) aracılığı ile Müslümanlara verilen müjdelerdir. Beş vakit namaz, Miraç Gecesinde farz kılınmıştır. Müslümanlar, Miraç hadisesinin ardından beş vakit namaz kılmaya başlamıştır. Bu gecede Allah’a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verilmiştir.
Bu faziletli gecede ayrıca, Bakara Suresi’nin son iki ayeti (285. ve 286. ayetler) indirilmiştir. Bu ayetler, Amenerrasulü duasıdır. Bir Hadis-i Şerif’te,
“Bakara Suresi’nin sonunda iki ayet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255).
MİRAÇ KANDİLİ’NDE YAPILACAK İBADETLER
Miraç Kandili, çeşitli ibadetlerle idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gecede yapılabilecek ibadetler şöyle:
Namaz kılmak: Farz namazlara özen göstermek, nafile ve kaza namazları kılmak çok faziletlidir.
Peygamber Efendimiz’e salavat getirmek: O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Dua ve tövbe etmek: Bol bol dua etmek, günahlardan dolayı Allah’tan af dilemek Miraç Kandili’nin en önemli ibadetlerindendir.
Kur’an-ı Kerim okumak: Kur’an’ın anlamını okuyup tefekkür etmek büyük sevaptır.
Oruç tutmak: Gücü yetenler nafile oruç tutarak bu mübarek geceyi değerlendirebilir.
MİRAÇ KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR
Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden; bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam’la müşerref kılan Yüce Rabbimiz!
Hamdimizi, şükrümüzü ve niyazımızı sana arz ediyoruz. Senden başka gidecek kapımız, el açacak kimsemiz yok. Dualarımızı dergâh-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allah’ım!
Mübarek Miraç Gecesi’nde el açtık, boyun büktük. Rahmetine, mağfiretine, affına sığınıyoruz, Sana dualarımızı yöneltiyoruz, dualarımızı en güzel şekilde makbul eyle Allah’ım!
Biz sadece sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Senden başkasına boyun eğmekten, Senden başkasına el açmaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım! Bizi Senden başkasına muhtaç eyleme Allah’ım!
Okuduğumuz Kur’an-ı Kerimleri, salavât-ı şerifeleri, mevlid-i şerifi, ilahileri ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah’ım!
İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ruhlarına, bilhassa son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın aziz, latif ruh-i tayyibelerine hediye eyliyoruz, vasıl eyle Allah’ım!
Ya Rabbi! Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmesi, ayrıca maddi ve manevi eziyetlere maruz kalmasının ardından Sen Peygamber Efendimize miracı lütfettin, onun sıkıntılarını giderdin, bu gece hürmetine bizlere de iyilik ve güzellikler bahş eyle, bizlerin de sıkıntılarını gider.
Allah’ım! Bu mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e beş vakit namazı lütfettin, bu gece vesilesiyle gözümüzün nuru, ruhumuzun miracı olan beş vakit namaza devam eden ve beş vakit namaz nimetinin kıymetini bilen kullarından eyle, neslimize de örnek olmamızı nasip eyle.
Allah’ım! Mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e Âmenarrasûlü’yü de lütfettin, Sana Âmenarrasûlü’de yer alan dualarla yalvarıyoruz;
Allah’ım! Mübarek Miraç Gecesi’nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’e Sana ortak koşmayanların affedileceği müjdesini verdin, Sana hiçbir şeyi ortak koşmadığımızı, Senden başka hiçbir ilah olmadığını, Hz. Muhammed (s.a.s)’in Senin kulun ve rasûlün olduğunu gönülden haykırıyoruz.
Müminin miracı olan namazlarımızda her oturuşumuzda kelime-i şehadetle Sana olan biatımızı tazeliyor ve perçinliyoruz, imanla emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle.
Ya Rabbi! Ümmet-i Muhammed’e vahdet şuuru lütfeyle! Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle! Her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah’ım!
Birliğimizi ve beraberliğimizi, dirliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değdirtme!
Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme Allah’ım!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) gibi zalimin karşısında, mazlumun yanında olmayı, iyiliği emredip kötülüğü engellemeyi, hakkın tarafını tutmayı, adalete ve merhamete çağırmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!
Ya Rab! Sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın. Şu mübarek gece hürmetine bütün mazlumlara ve bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle.
Mazlumların umudu aziz milletimizi, gariplerin yurdu cennet vatanımızı görünür görünmez kaza, bela, afet, musibet ve her türlü tehlikeden koru Allah’ım!
Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Rabbimiz! Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan; gözümüzü, malımızı ve mülkümüzü haramdan muhafaza edebilmek için bizlere basiret ve dirayet ver Allah’ım!
Ya Rab! İlahi kitabın Kur’an-ı Kerim’i, Rasûlünün sünnetini öğrenmeyi, ihlasla hayatımıza yansıtmayı bizlere nasip eyle. İlmimizi, hikmetimizi, basiretimizi artır; ilmiyle âmil olan ihlaslı kullarından eyle! Bizleri, neslimizi her türlü günahtan, kötülükten muhafaza eyle!