Miraç Kandili namazı kılınışı: Miraç Kandili namazı nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili bugün yani 6 Şubat itibarıyla idrak ediliyor. Bugünü namazla değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Miraç Kandili namazının nasıl kılındığını adım adım anlattık. İşte, Miraç Kandili namazı kılınışı, namazda okunacak sure ve dualar...
Miraç Kandili namazı... İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili bugün 6 Şubat 2024 itibarıyla idrak ediliyor. Miraç Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek isteyenler, "Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, niyet edilir, kaç rekattır, hangi sure ve dualar okunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile adım adım Miraç Kandili namazı kılınışı...
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.
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MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUA VE SURELER
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?
Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.
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NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?
Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için Miraç Kandili'nde namaz kılacaklar akşam ezanıyla namaz kılabilirler.
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Miraç Kandili namazına şu şekilde niyet edilir:
"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
Allah, Hazreti Muhammed'e ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.