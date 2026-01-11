Miraç Kandili ne zaman? 2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu gece, İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği gece olarak kabul edilir. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2026 Diyanet takvimi ile Miraç Kandili hakkında detaylar…
2026 Miraç Kandili için geri sayım devam ediyor. İslam dünyasında büyük bir manevi değere sahip olan kandil geceleri, ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miraç mucizesini yaşadığı mübarek geceyi temsil ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.
Buna kapsamda Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.
Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)
Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.
Buna doğrultuda Miraç Kandili'nde isteyen herkes oruç tutabilir.
2026 KANDİL GÜNLERİ
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Mevlit Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi