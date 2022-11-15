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Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor

2013'te Orlando Bloom'dan boşandıktan sonra 2017'de Evan Spiegel ile evlenen üç çocuk annesi Miranda Kerr, ailesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bir çocuk daha yapmakla ilgili düşünceleri sorulması üzerine ünlü model, eşinin kendisini bu konuda ikna etmeye çalıştığını itiraf etti

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  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    Avustralyalı model Miranda Kerr, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. 2013'de oyuncu Orlando Bloom'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Evan Spiegel ile nikah masasına oturan Kerr, People Dergisi'ne konuştu.
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    Bloom'dan Flynn Christopher, Spiegel'dan ise Myles ve Hart adında iki çocuğu bulunan ünlü model, tüm bu sorumluluklar arasında bir denge bulmaya çalışırken, ailesinin öncelik listesinin en üstünde yer aldığından emin olmaya çalıştığını söyledi.
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    "HEPSİNİN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI VAR"

    39 yaşındaki model, üç çocuk annesi olmakla ilgili en sevdiği şeyden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

    Dünyayı çocuklarımın gözünden görmek ve her birinin de dünyayı farklı bir şekilde görme biçimi olduğunu anlamayı çok seviyorum. Benzer bir ortamda büyüyen üç erkek çocuğu olmalarına rağmen, hepsinin farklı bir bakış açısı var ve çocukların sahip olduğu merak çok bulaşıcı.
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    "EŞİMLE VAKİT GEÇİRMEM ÇOK ÖNEMLİ"

    "Ailemi her zaman ilk sıraya koymaya gerçekten kararlıyım" ifadelerini kullanan Miranda, "Eşimle vakit geçirmem de çok önemli ve büyükannem bana kocamı ilk sıraya koymam ve birlikte geçireceğimiz zamana öncelik vermem gerektiğini öğretti. Dört çocukları ve birçok torunları vardı ama öldükleri ana kadar birbirlerine çok aşıklardı. 20 gün arayla öldüler ve bu yüzden birlikte o zamana öncelik verdiğinizden ve bağlantı kurduğunuzdan emin olmanız için gerçekten iyi bir tavsiyesi vardı çünkü bu bağ tüm aileyi bir arada tutan şeydir. Bu yüzden, bu konu hakkında gerçekten iyi tavsiyeleri vardı. Çünkü kurduğunuz bağ tüm aileyi bir arada tutan şeydir" şeklinde konuştu.
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    'DÖRDÜNCÜ' ÇOCUK CEVABI

    Son dönemde katıldığı tüm etkinliklerde yeniden anne olmayı düşünüp düşünmediği sorusuyla karşılaşan ve hepsine olumlu yanıt veren Kerr, eşinin kendisini yeni bir çocuk için ikna etmeye çalıştığını söyledi. Avustralya model, dördüncü çocuğa sıcak baktığını da gizlemedi. 
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Miranda Kerr, ilk evliliğini oyuncu Orlando Bloom ile 2010 ile 2013 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, Flynn Christopher adında bir oğlu bulunuyor.
  • Miranda Kerr: Eşim beni dördüncü çocuk için ikna etmeye çalışıyor - Magazin haberleri

    2017'de Evan Spiegel ile nikah masasına oturan ve mutlu birlikteliği süren Kerr'in bu birliktelikten de Myles ve Hart adında iki çocuğu bulunuyor. 

    Fotoğraflar: Reuters, AP, Splash News

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