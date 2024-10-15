Miras kavgası cinayetle bitti! Olay, Kırıkkale'de meydana geldi. Sevgi Gülden Yalçıner, bir anda ortadan kayboldu. O kayıpta cinayet şüphesi vardı. Arama çalışmaları Kızılırmak'ta yoğunlaştı. 19 günün sonunda cansız bedeni 70 kg ağırlığında taş bağlanıp suya atılmış halde bulundu. Katil zanlıları ise miras yüzünden davalık olduğu kardeşleri çıktı.

Habertürk Giriş: 15.10.2024 - 21:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:08 facebook

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