Miras kavgasında ağabey katili oldu

İHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, cezaevinden çıkan Yaşar Ö. (39). miras kavgasında ağabeyi İsmet Ö.'yü silahla vurarak, öldürdü.

Olay, Sancaktepe Hilal Mahallesi Eğitim Caddesi'nde geçen çarşamba günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, önceden miras konusundan kavgalı oldukları öğrenilen ağabey İsmet Ö. (41) ve kardeşi Yaşar Ö. (39) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Yaşar Ö., ağabeyine ateş etti. İsmet Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Ö. ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yaşar Ö.'yü 24 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Yaşar Ö.'nün cezaevinde olduğu sırada babasının, sahip olduğu evi ağabeyine bıraktığını öğrendiğini ve cezaevinden çıktıktan sonra ağabeyiyle kavga ettiğini söyledi. Akrabalarının kendilerini barıştırmak istediğini ancak yeniden tartışmaya başladıklarını anlatan Yaşar Ö., bu sırada ağabeyini vurduğunu anlattı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.