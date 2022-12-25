Mirza İsminin Anlamı Nedir? Mirza İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Mirza isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MİRZA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mirza ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mirza isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mirza isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİRZA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mirza ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İranlılara özgü beyzade anlamında bir soyluluk sanı. Eser bırakan, eser sahibi. Bir yıldızın adı. Dubb-i Ekber yıldız kümesindeki parlak yıldız.

MİRZA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mirza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mirza ismini koymak caizdir.

MİRZA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mirza ismini kullanan 5.313 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mirza ismini kullanan 774 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mirza ismini kullanan 236 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mirza ismini kullanan 198 kişi bulunmaktadır.

MİRZA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Mirza olanların organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri oldukça iyi bir şekilde yönetir. Uzun saatler sıkılmadan, bıkmadan çalışabilir. Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir ve işin doğru bir şekilde olması için emek harcar.