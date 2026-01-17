Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mısır: 0 (2) - Nijerya: 0 (4) | MAÇ SONUCU (Afrika Uluslar Kupası) - Futbol Haberleri

        Mısır: 0 (2) - Nijerya: 0 (4) | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Mısır ile Nijerya karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi Nijerya 4-2 kazandı ve turnuvayı 3. tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:42 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika Uluslar Kupası'nda 3. Nijerya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Uluslar Kupası'nda (CAF) Mısır'ı penaltılarla 4-2 yenen Nijerya, organizasyonu üçüncü tamamladı.

        Kazablanka'daki V. Muhammed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Doğrudan gidilen penaltı atışlarında 4-2 galip gelen Nijerya, turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

        Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu maça ilk 11'de başlarken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi yedekler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar