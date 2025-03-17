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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'da 3 bin 500 yıllık kraliyet mezarı bulundu | Dış Haberler

        Mısır'da 3 bin 500 yıllık kraliyet mezarı bulundu

        Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 3 bin 500 yıldan daha eski bir döneme ait kraliyet mezarı keşfedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 05:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 05:51
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        Mısır'da 3 bin 500 yıllık kraliyet mezarı bulundu
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        Mısır'da Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pensilvanya Üniversitesi'nden arkeoloji ekibinin, güneydeki Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı keşfettiği belirtildi.

        Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibinin de güneydeki Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi bulduğu ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Abydos'taki kraliyet mezarının keşfi, Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu mezarlar MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihleniyor." ifadesi kullanıldı.

        Banavit'teki çömlek atölyesine ilişkin olarak ise "Bu atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu" belirtildi.

        Bakanlık, "Bu iki keşfin duyurulmasının yalnızca Mısır'ın turizm çeşitliliğini tanıtmak ve dünyaya kadim Mısır medeniyetini daha iyi anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda araştırmacılara çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını." kaydetti.

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