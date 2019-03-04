Mısır'da Sünni İslamın baş otoritesi Şeyh El Tayyib: Çok eşlilik kadınlar için adil değil

Mısır'da Sünni İslamın başlıca referans merkezi olarak görülen El Ezher Üniversitesi'nin rektörü Şeyh Ahmed El Tayyib, evliliklerde çok eşliliğin "kadınlar ve çocuklar için adaletsizlik yaratabildiği" uyarısında bulundu.

Şeyh El Tayyib, çok eşliliğin genelde "Kuran'ın yanlış yorumlanmasından" kaynaklandığını söyledi.

El Tayyib, "Evliliğin çok eşli olması gerektiğini söyleyenlerin hepsi yanılıyor. Tek eşlilik kural, çok eşlilik ise istisnadır" dedi.

El Ezhar ise, tartışmalar sonrası baş imamın "çok eşliliği yasaklamadığına" açıklık getirdi.

Kadınlar Konseyi'nden destek

Şeyh El Tayyib, hem Twitter hesabından hem de haftalık televizyon yayınını üzerinden bu mesajları verdi.

El Tayyib'in Twitter'daki mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

"Kadınlar toplumumuzun yarısını temsil ediyor. Onları düşünerek davranmazsak, tek ayağımızla yürüyormuş gibi oluruz."

Öte yandan Mısır Ulusal Kadınlar Konseyi, El Tayyib'in sözlerine destek verdi.

Konsey başkanı Maya Morsi, "Müslümanlık kadınları onurlandırır. İslam, daha önce hiç varolmamış hakları ve adaleti sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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