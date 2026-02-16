Canlı
Habertürk
Habertürk
        Mısır'da 10 bin yıllık arkeolojik alan keşfedildi

        

        Sina Yarımadası'nda, insanlık tarihinin farklı dönemlerine ait kaya resimleri ve yazıtlar barındıran 10 bin yıllık yeni bir arkeolojik alanın keşfedildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:40 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:40
        
        Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Umm Irak Platosu'nda daha önce izine rastlanmamış 100 metre uzunluğunda devasa bir arkeolojik saha keşfetti.

        10 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu alan, insanlık sanatının ilkel dönemlerinden modern yazılı döneme kadar nasıl evrildiğini tek bir noktada gösteriyor.

        Doğal kaya sığınağının tavanında, 10 bin yıl öncesinin izlerini taşıyan kırmızı pigmentli hayvan figürleri ve sembollerin yanı sıra, ilerleyen dönemlere ait Nabati dili ile Arapça kitabeler yer alıyor.

        Sığınakta bulunan antik ocak kalıntıları ve taş bölmeler, buranın on bin yıl boyunca insan toplulukları için güvenli bir liman olduğunu kanıtlıyor.

        Uzmanlar, bu keşfin Mısır'ın antik tarih haritasına eklenen en kritik halkalardan biri olduğunu ve bölgenin tam anlamıyla ‘doğal bir müze’ niteliği taşıdığını belirtti.

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi

        30 milyon dolarlık soygunla ilgili 3 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

        #10 bin yıllık arkeolojik alan
        #Sina Yarımadası
        #mısır
