Misvak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken misvak kullanmak orucu bozar mı?

Sigara içmek, nargile kullanmak ve enfiye çekmek gibi tütün mamullerini tüketmek de orucu bozan fiiller arasındadır. Ayrıca ağız yoluyla alınan ilaçlar, vitaminler ve besleyici enjeksiyonlar da orucu bozar. Çünkü vücuda doğrudan besin sağlama amacı taşır. Göz damlası kulak damlası veya burun spreyi gibi uygulamalar da tartışmalıdır. Buruna çekilen bir ilacın genizden mideye gitmesi halinde ise orucun bozulacağı kabul edilir. Ağız yoluyla alınan ilaçlar gargara yaparken yutulan su veya macun da orucu bozan durumlardandır.

Günümüzde sıkça sorulan sorulardan biri de diş tedavisi ve kan aldırma konularıdır. Diş tedavisi sırasında kullanılan anestezik spreylerin ve lokal uyuşturucuların mideye kaçmaması durumunda orucu bozmayacağı kabul edilir. Ancak ağızdan kan yutulması halinde orucun bozulacağı unutulmamalıdır. Aynı şekilde vücuda besleyici olmayan sıvılar enjekte edilirse oruç bozulmazken kan aldırmanın oruca etkisi konusunda mezhepler arasında farklı görüşler vardır.

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DİYANET'E GÖRE MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç İslam’ın beş temel esasından biri olup Müslümanlar için büyük bir manevi disiplini ifade eder. İbadet sırasında kişinin yeme içme ve bazı fiziksel eylemlerden kaçınması gerekir. Fakat oruçluyken diş temizliği gibi hijyenle ilgili bazı durumlar konusunda zaman zaman tereddütler yaşanabilir. Bu bağlamda özellikle misvak kullanımıyla ilgili sorular sıkça gündeme gelir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre oruçlu bir kimsenin misvak kullanması orucu bozmaz. Burada bazı ayrıntılara dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.

İslam tarihinde ve hadislerde misvak kullanımı özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından teşvik edilen bir sünnettir. Peygamberimiz ağız temizliğinin ve diş bakımının önemine vurgu yapmış ve misvak kullanımını tavsiye etmiştir. Oruçlu bir kişinin misvak kullanması konusunda ise farklı görüşler olsa da genel kabul gören ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da benimsediği görüş bunun orucu bozmadığı yönündedir. Misvak doğal bir diş temizleme aracı olup herhangi bir kimyasal madde veya tatlandırıcı içermediği sürece oruçlu bir kişinin kullanımı açısından sakıncalı görülmemektedir.