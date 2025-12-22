Habertürk
        MİT, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakaladı!

        MİT, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakaladı!

        Milli İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye'ye getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:12
        MİT, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakaladı!
        Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet GÖREN’i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

        DEAŞ'IN İNTİHAR EYLEMCİSİ YAKALANDI!

        MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Afganistan-Pakistan alanına intikal ederek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir kişinin bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen söz konusu Türk kişinin aynı zamanda DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

        İNTİHAR EYLEMİNİ KABUL ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

        Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye’ye getirilerek tutuklanan Abu Yasir Al Turki Kod Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kişinin ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde de bilgilere ulaşıldı.

        MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın Yahya Kod Mehmet Gören olduğu belirlendi.

        MİT’TEN SINIR ÖTESİNDE KRİTİK OPERASYON

        MİT, DEAŞ Yöneticisi Yahya Kod Mehmet Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı belirlendi. Afganistan-Pakistan alanında DEAŞ kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükselen Gören'in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Yürütülen hassas çalışmalar kapsamında DEAŞ’lı Gören'in güncel konumu tespit edildi.

        Sürdürülen hassas çalışmalar neticesinde Yahya Kod Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

        DEAŞ'IN TÜRKİYE PLANLARI ORTAYA ÇIKARILDI!

        DEAŞ’lı terörist Yahya Kod Mehmet Gören ifadesinde,

        Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir AL TURKİ Kod Özgür ALTUN ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere, DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

        EYLEM PLANLARININ ELE GEÇİRİLMESİ SAĞLANDI

        MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

        #Son dakika haberler
