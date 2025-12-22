MİT, Afganistan-Pakistan bölgesinde yakaladı!

Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya Kod Mehmet GÖREN’i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

DEAŞ'IN İNTİHAR EYLEMCİSİ YAKALANDI!

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Afganistan-Pakistan alanına intikal ederek DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir kişinin bulunduğu tespit edildi. Tespit edilen söz konusu Türk kişinin aynı zamanda DEAŞ’a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

İNTİHAR EYLEMİNİ KABUL ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye’ye getirilerek tutuklanan Abu Yasir Al Turki Kod Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Kişinin ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde de bilgilere ulaşıldı.

MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve DEAŞ adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın Yahya Kod Mehmet Gören olduğu belirlendi.