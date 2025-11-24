TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eğitim Yüzyılı olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa edecek en değerli sermayemiz, geleceğe yürüdüğümüz her adımda evlatlarımızın dünyasını aydınlatan öğretmenlerimizdir. Mensubu olmaktan onur duyduğum eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize gayretleri, özverileri ve ülkemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum."

KALIN DA MESAJ PAYLAŞTI

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj yayınladı. Kalın mesajında şunları söyledi:

"Ülkemizin yarınlarını ilim, irfan ve adanmışlıkla inşa eden, gençlerimizin kalplerini sevgi ve özveriyle dolduran değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Bir kalemi eline alıp bir yüreğe dokunan, bir fikri yeşerten her öğretmen, milletimizin hafızasını, vicdanını ve umudunu şekillendirmektedir. Öğretmenlerimizin rehberliği, geleceğe uzanan yolda gençlerimiz için her zaman en güvenilir pusula olmuştur. Bu duygularla Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; görevini aşkla sürdüren tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum."