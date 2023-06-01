'MİT'e alacağız' yalanıyla kandırılan liseli kıza istismarda sanık: Kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım

DHA

Konya'da 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' yalanıyla kandırılan lise öğrencisi G.A.´ya (17) cinsel istismarda bulunan elektrik ustası Ahmet Mandal (35), duruşmadaki savunmasında, "Benim MİT veya başka bir istihbarat kuruluşuyla bağlantım yoktur. Kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım" dedi. DHA'da yer alan habere göre aynı davada haklarında 37'şer yıl hapis cezası istenen okul müdürleri Harun Avcu (57) ile Asuman Sahar Koleri (48) ise Mandal'ın kendisini MİT elemanı olarak tanıttığını öne sürdü. Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Harun Avcu Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.'nın arkadaşı olan K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni delillerle G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal'ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı. 37'ŞER YIL HAPİS İSTEMİ Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında; 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından hapis cezası istedi. Sanıkların yargılanmasına başlandı. 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri ile tutuksuz sanıklar A.A., M.K., B.K., H.K. katıldı.

Asuman Sahar Koleri "MİT İLE BAĞLANTIM YOKTUR" Ahmet Mandal savunmasında, MİT ile bağlantısının olmadığını belirterek, "Bizim 3 şirketimiz vardır, resmi kurumlardan aldığımız işleri bu şirketler adına alırız. Benim MİT ile veya herhangi bir istihbarat kuruluşuyla bağlantım yoktur. Ben kimseye kendimi istihbaratçı olarak tanıtmadım, herhangi bir istihbarat birimine ilişkin kimlik göstermedim, yakalandığım sırada üzerimde ele geçen özel istihbarat büro yazılı kimlikler bana Kasım 2022 tarihinde PTT yoluyla gönderildi. Kimlikler bana aittir, dediğim gibi benim istihbarat ile bir bağlantım yoktur. Yine evimde ele geçen MİT başvuru evrakları 2015 yılına aittir" dedi. Mandal, "Ben mağdur ile sadece bir kere cinsel ilişki yaşadım. G.A.´nın bakire olup olmadığının farkında değilim. G.A., beni okula çağırdı, ben de gittim. Asuman'ın okulda kalacağımızdan haberinin olduğunu söyledi. Ben birçok okula iş yaptığımdan, birçok okulun anahtarı bende vardı. Asuman'ın okulunun da ben de vardı. Bu okula henüz bir iş yapmamıştım, ancak yapacaktım. Bahsettiğim ihaleye ilişkin bilgiler milli eğitimin internet sitesinde vardır, buradaki bilgilere okullardaki bilgisayarlardan ulaşılabilir. Biz 2 gün boyunca, gece sabaha kadar okuldaki bilgisayardan 1700 okulla ilgili ihale bilgilerine baktık. Bu okulda mağdur ile benim aramda herhangi bir cinsel ilişki olmadı" dedi. İlk ifadesinde çelişkili beyanları hatırlatılan Mandal, "Benim şimdiki beyanlarım daha doğrudur. İlk aşamada neyin ne olduğunu anlamadığımdan farklı beyanlarda bulundum" diye konuştu. "BÜTÜN OKULLARIN ANAHTARI BENİM ARACIMDA DURUR" Sanık Mandal savunmasının devamında, "Asuman'ın okulunda kaldığımız 2 gecede mağdur G.A. benden önce gelmişti. Dolayısıyla o geldiğinde nasıl durumda olduğunu bilmiyorum. Okulun anahtarını G.A., benim aracımdan almış. Zaten bütün okulların anahtarları benim aracımda dururdu. 56 bin TL civarındaki para İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nden sanık Ali A.´nın hesabına, ondan da Asuman'ın hesabına gönderilmiştir. Mağdur G.A., dini nikah kıyma sırasında benden mehir senedi istemiştir, ben de verdim. İçeriğinde 3+1 dairenin verileceği yazmaktadır, ben bu senedi mağdur G.A.,´ya vermiştim" ifadelerini kullandı. "AHMET MİT'Çİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ" G.A.´nın okul müdürü tutuklu Harun Avcu da Ahmet Mandal'ın kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını öne sürerek, "Ahmet inşaat işleri için okula geldi. Bu vesileyle sanık Ahmet ile tanıştım. Sanık Ali A.'yı, Ahmet'in yanında olması nedeniyle tanırım. Asuman'ı 2008 yılından bu yana tanırım. Mağdurlar K.K. ve G.A. da okulumda öğrencidirler. Okul müdürü olarak atanmam hususunda Asker Alma Bölge Başkanı M.D. isimli kişiyle, sanık Asuman'ın etkisi olmuştu. Bu nedenle bir tablo alıp bu kişiye teşekkür etmeye gittim. Yanımda sanık Ahmet de vardı. Ahmet ve M.D., bu şekilde tanıştılar. Bu konuşmalar sırasında M.D., benim hakkımda olumlu şeyler söyledi. Hatta Ahmet'e benim gibi insanları kastederek sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İlk zamanlar sanık Ahmet istihbaratçı olduğu hususunda herhangi bir şey dememişti, ancak ilerleyen zamanda okulda uyuşturucu bir hap yakalandı. Bununla ilgili biz öğrenciler ve velilerle görüştük, bu süreçte sanık Ahmet, MİT'çi olduğunu söyledi" dedi.