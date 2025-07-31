MİT görevlisi kılığına girip 10 milyonluk dolandırıcılık yapacaktı, suçüstü yakalandı

Antalya'dabBanka görevlilerinin, yüksek miktarda para çekmek isteyen ve tedirgin davranışlar sergileyen H.B. isimli vatandaştan şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. ile temasa geçerek detayları öğrendi. H.B., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın, "Adınız kara para aklama olayına karıştı" diyerek baskı uyguladığını, bu nedenle yönlendirmelerle 10 milyon TL karşılığı 247 bin doları çekmeye geldiğini belirtti.

PARA POŞETİNİ ALDIĞI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ekipler, müşteki H.B.'den doları teslim almaya gelen T.D. isimli şahsı takibe aldı. Para poşetini aldığı sırada düzenlenen operasyonla şüpheli suçüstü yakalandı. Kısa süreli kovalamaca sonucu gözaltına alınan T.D.'nin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.