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        Haberler Gündem Güncel MİT görevlisi kılığına girip 10 milyonluk dolandırıcılık yapacaktı, suçüstü yakalandı | Son dakika haberleri

        MİT görevlisi kılığına girip 10 milyonluk dolandırıcılık yapacaktı, suçüstü yakalandı

        Antalya'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. 10 milyon TL'yi dolara çevirtip elden almaya çalışan zanlı, polis ekiplerinin dikkati sayesinde kıskıvrak gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:40
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        MİT görevlisi kılığında yakalandı!
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        Antalya'dabBanka görevlilerinin, yüksek miktarda para çekmek isteyen ve tedirgin davranışlar sergileyen H.B. isimli vatandaştan şüphelenmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

        İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B. ile temasa geçerek detayları öğrendi. H.B., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın, "Adınız kara para aklama olayına karıştı" diyerek baskı uyguladığını, bu nedenle yönlendirmelerle 10 milyon TL karşılığı 247 bin doları çekmeye geldiğini belirtti.

        PARA POŞETİNİ ALDIĞI SIRADA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        Ekipler, müşteki H.B.'den doları teslim almaya gelen T.D. isimli şahsı takibe aldı. Para poşetini aldığı sırada düzenlenen operasyonla şüpheli suçüstü yakalandı. Kısa süreli kovalamaca sonucu gözaltına alınan T.D.'nin cep telefonu ve sim kartına el konuldu.

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