Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Başkanlığı’nın ve Türk güvenlik birimlerinin, 11 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı terör saldırısının en önemli planlayıcısı ve faillerinden Suriye istihbaratı Muhaberat’a çalışan Yusuf Nazik’i müthiş bir operasyonla paketleyip Türkiye’ye getirilmesi birçok açıdan önemli sonuçlar ve mesajlar taşıyor.

Yusuf Nazik’in rejimin yanı sıra o dönemki FETÖ mensubu kamu görevlileri ile bağlantıları ve ilişki içinde olduğu örgütler de Türkiye’nin nasıl bir cendere ve terör saldırısı altında olduğunu ortaya koyuyor. Öncelikle bu operasyonun önemine ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin birkaç not aktarayım:

- Operasyonun gerçekleştirildiği 400 bin nüfuslu Lazkiye şehri Türkiye sınırına 80-90 kilometre uzaklıkta. Tartus’un korunmasında stratejik bir önemi var. Lazkiye şehir merkezi Rejim askerleri, kolluk güçleri ve Muhaberat birimlerince kontrol altında tutuluyor. Şehire giriş-çıkışlar sıkı denetime tabi. Lazkiye periferi ve çevresi rejime dost unsurlar tarafından radarlarla kontrol ediliyor.

- Reyhanlı terör saldırısını Suriye askeri istihbaratından aldığı talimatla organize eden 8 kişiden biri olan Yusuf Nazik, MİT Başkanlığı’nın istihbarat yeteneği ve kapasitesiyle Lazkiye şehir merkezinde tespit edildi.

- Yusuf Nazik, alışkanlıklarının ve rutinlerinin belirlenmesi amacıyla uzun süren sabırlı bir çalışmayla takibe alındı. Kendisine verilen kimlikle ve sağlanan imkânlarla, korumalarıyla, korunaklı bir hayat süren Yusuf Nazik, herhangi bir çatışmaya girilmeden şehir merkezine düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

- Yusuf Nazik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli desteği ve açtığı güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı. Teröristin, operasyonla ele geçirilmesi ve paketlenip Türkiye’ye getirilmesinde elektronik-teknik istihbarat ve insan istihbaratının tüm unsurları kullanıldı.

- Yusuf Nazik’in hakkında detaylı bilgiler verdiği Mihraç Ural’ın birkaç gün önce saldırıya uğradığını ifade etmesi ilginç bir rastlantıydı.

- Operasyonun, tespit-takip-nakil aşamaları tamamen Türkiye’nin milli unsurlarıyla gerçekleştirildi; yabancı bir ülkeden yardım ya da destek alınmadı.

- Operasyon, Reyhanlı saldırısından sonra 5 yıldır izlenen Yusuf Nazik ve işbirlikçileri, kaçak FETÖ mensuplarının, PKK ve diğer terörist unsurlar açısından, “hiçbir yer sizin için güvenli değil” mesajının verilmesi, psikolojik ve moral çöküntü açısından önemli mesaj oldu. Terör örgütü mensupları hem kendileri hem de onları koruyan devletler açısından güvensizlik psikolojisi oluşturacaktır.

- Esad rejimi, bu operasyondan sonra prestij kaybettiği gibi terör örgütleriyle bugüne kadar yaptığı işbirliği açısından da afişe oldu.

- Türkiye Cumhuriyeti terörü kaynağında bulup önleme, yok etme bakımından son dönemde kat ettiği mesafeye bu operasyonla önemli bir halka eklemiş oldu.

- Dönemin Reyhanlı Savcısı Özcan Şişman, bu ve benzeri olaylardaki FETÖ parmağı, ele geçirilen teröristin ifadeleri ile daha net şekilde anlaşılmış olacak. FETÖ’nün şimdi yurt dışında yürüttüğü kara propagandanın ve yurt dışındaki FETÖ networklarının yürüttüğü faaliyetlerin karşılık bulmamasına ve bu propagandanın çökmesine neden olacaktır.

YENİ OPERASYONLAR GELECEK

Kurulduktan sonra çok etkili ve etkin şekilde çalışan özel operasyon biriminin, başta PKK ve FETÖ olmak üzere, kürenin farklı coğrafyalarında terör örgütü mensuplarını bulup getirme ya da yok etme stratejisi bundan böyle de önemli sonuçlar verecek. Yurt dışından getirilen FETÖ’cülerin sayısı 100’e yaklaşırken, bugüne kadar Kosova, Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna gibi yerlerden paketlenip alınan FETÖ’cülere yenileri eklenecek. PKK’nın orta gövde kademesine ve operasyonel birimlerine çalışan güvenlik birimleri bu noktada da önemli sonuçlar elde etti. Çok sayıda terör örgütü yöneticisi etkisiz hale getirilirken, Sincar/Karaçok’ta F-16’larla nokta atışı ile vurulan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zeki Şengali, örgütte büyük moral çöküntüye yol açtı. Alınan ve anında değerlendirilen istihbarat kadar, terör örgütlerine darbe vurmada birimler arasındaki eşgüdüm-koordinasyon, Türkiye’nin kazandığı İHA ve SİHA yetenekleri de büyük rol oynuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 15 Temmuz’dan sonra kazandığı operasyonel yeteneklere ilişkin yasal düzenlemeler de bu noktaya gelinmesinde önemli rol oynadı.

FETÖ’NÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞI

Dönemin Savcısı FETÖ’cü Özcan Şişman’ın Reyhanlı saldırısındaki rolünü Habertürk Gazetesi’nde 17 Haziran 2015’te haberleştirmiştik. Orada da anlattığımız gibi Reyhanlı saldırısında FETÖ’nün parmağı-kirli ilişkiler ağı ve saldırıyı önceden bilmesine rağmen göz yumması gibi bir durum söz konusu.

Suriye istihbaratıyla irtibatlı olan; Murat Özdeş, Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak’ın da dahil olduğu bir dizi eylem planlamasına ilişkin MİT, saldırıdan 1 gün öncesine kadar Emniyet’e 13 uyarı notu gönderiyor; ardından Özcan Şişman ile yüz yüze görüşülerek gerekli tüm istihbari bilgiler veriliyor, tespit edilen isimleri gözaltına alması için talepte bulunuluyor. Buna eylemde kullanılacak araçlar ve plakaları da dahil. Dönemin Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, mevcut verilerle yapılacak bir operasyonda bu kişilerin yeterli delil olmadığı için serbest kalabileceklerini, tatminkâr bir sonuç alınabilmesi için mutlaka somut delillere ulaşmak gerektiğini; şüphelilerin avukatlarının da yönlendirmesiyle teknik takiple elde edilen bilgileri, “aramızda şakalaşıyorduk” diyerek değersizleştirebileceğini” söyleyerek operasyonu geciktiriyor ya da tavsatıyor. Teröristlerin rejim muhalifi bazı isimlerin adreslerini uydu haritası üzerinde işaretleyerek rejim güçlerine hava operasyonu düzenleme amaçlı ilettikleri bilgisi bile FETÖ Savcısı tarafından göz ardı ediliyor…

TERÖRİST YUSUF NAZİK KİMDİR?

Fazla uzatmadan Lazkiye’de ele geçirilen, rejim istihbaratına çalışan terörist Yusuf Nazik’le ilgili birkaç noktaya değinmekte fayda var: 10 Eylül 1984 Hatay doğumlu olan terörist Suriye istihbaratı için çalışıyor. Hatay/Apaydın çadırkentine ve başka noktalara yönelik eylem, rejim muhaliflerini kaçırma ve adreslerini rejime iletme, Suriye istihbaratında görevli “Abu Firas” kod adlı Anas Asalieh ve yine rejime çalışan Reyhanlı faillerinden Murat Özdeş ile irtibatlı olduğu biliniyor. Daha önce rejim muhalifi Astsubay İmad Fuad Kaddur isimli bir kişiyi kaçırıp bunu rejime teslim etmeye çalıştığı bilgisi de mevcut. Suriye askeri istihbaratı yönlendirmesiyle daha önce Bab El Hava sınır kapısına yönelik saldırı, İdlib/Harim bölgesine bombalı araçla saldırılarla da bu teröristin bağlantısı üzerinde duruluyor. Reyhanlı saldırısının diğer şüpheli/failleri; Temir Dükancı, Nazır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Fikret Nazik, Doğan Özdemir ve Suriye uyruklu Mohammed Koralı gibi isimler de aranıyor.

FETÖ’NÜN ABD’DEKİ PLANI

MİT tırları olayında ve sonrasındaki süreçte olduğu gibi FETÖ, başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinde Türkiye’nin Suriye’deki terörist grupları desteklediğine ilişkin kara propaganda yürüttü. Bu propagandayı desteklemek için FETÖ’nün Türkiye’deki teröristleri üzerinden Reyhanlı’da oynadığı kilit rol ve dışarıdaki örgütlerle/ teröristlerle ilişkileri göz ardı edilemez. ABD’nin Karadağ’da yakalayıp götürdüğü ve silah/uyuşturucu kaçakçısı olduğunu, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları temin ettiğini iddia ettiği, Mehmet Gezer’i de oradaki FETÖ networklarının Türkiye’ye karşı propaganda veya açılacak davada kullanmaya çalışacağına ilişkin bilgiler geliyor. Bu kapsamda Yusuf Nazik’in vereceği bilgiler çok çok değer taşıyor. İşte MİT’in bu operasyonu bunun için de hayati derecede önemli…

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