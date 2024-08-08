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        Haberler Bilgi Yaşam MİT KPSS’siz personel alımı yapıyor! 2024 MİT personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

        MİT KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2024 MİT personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) KPSS'siz personel alımı yapılacağı müjdesi geldi. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler belli oldu. 6 farklı kategoride yapılacak olan MİT personel alımı istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu gibi alanlarda istihdam gerçekleştirecek. Peki MİT personel alımı ne zaman, başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte 2024 MİT personel alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:35
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        MİT bünyesinde istihdam edecek farklı kategorilerde KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacak. Bu kapsamda MİT personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadrosu merak konusu oldu. Peki MİT personel alımı başladı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

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        MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

        MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

        BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

        Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

        Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

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        İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

        Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.

        İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

        Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

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