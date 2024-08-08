MİT KPSS'siz personel alımı yapıyor! 2024 MİT personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.