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Haberler Gündem 3. Sayfa 'MİT' yalanıyla 15 milyon TL'lik dolandırıcılık! Çete liderinin lüks hayatı! - Son dakika haberleri
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'MİT' yalanıyla 15 milyon TL'lik dolandırıcılık! Çete liderinin lüks hayatı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kendilerini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandıran ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 şüpheliden örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi

'MİT' yalanıyla 15 milyon TL'lik dolandırıcılık! Çete liderinin lüks hayatı! - Son dakika haberleri
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DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaris ilçesinde H.H.S.'nin kendisini 'MİT görevlisi' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

30 KİŞİDEN 15 MİLYON TL TOPLADILAR

DHA'da yer alan habere göre 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından H.H.S. ile 4 kişinin 'Şehit ailelerine, dini derneklere ve arsa-tapu işlerinde bürokratik yardım', 'Libya operasyonu için para lazım' diyerek, iş insanları ve esnafın arasında bulunduğu 30 kişiden 15 milyon lira topladıkları belirlendi.

POLİS BASKIN DÜZENLEDİ

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, 4 Nisan sabah saatlerinde Marmaris'teki adreslere baskın yaptı. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

PARA TOPLARKEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda mermi, büyü kitabı, ajanda ve banka dekontları ele geçirildi. H.H.S. ise Osmaniye'de depremzedeler için para topladığı sırada gözaltına alındı.

VİLLALARDA LÜKS İÇİNDE HAYAT

Şüphelilerin kendilerine 'Komutan' ve 'Müçteba' gibi isimler taktığını, vatandaşların duygularını sömürerek dolandırdıkları, örgüt lideri H.H.S.'nin kiraladığı villalarda lüks bir hayat sürdüğü belirlendi. Aralarında H.H.S.'nin de olduğu 5 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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