Mjallby - Tvaaker maçı heyecanı

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Mjallby, 09 Eylül 2018 Pazar günü Tvaaker takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Mjallby 46 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Tvaaker 38 puanda ve 4. sırada. Mjallby, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tvaaker, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Mjallby kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Tvaaker kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mjallby son hafta oynanan KSF Prespa Birlik maçında 0-3 kazandı.

Tvaaker, Kristianstads FF karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Mjallby, 25 gol attı ve 5 gol yedi.

Tvaaker ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tvaaker, 14 gol atarken 14 gol yedi.

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