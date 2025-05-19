MKE Ankaragücü: 82 - Esenler Erokspor: 97 | MAÇ SONUCU
Basketbol Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü maçında rakibi MKE Ankaragücü'nü 97-82 mağlup eden Esenler Erokspor, seride rakibi 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
Esenler Erokspor, Basketbol Ligi Play-Off Final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 97-82 yendi ve seride 3-0 mağlup ederek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.
SALON: TOBB Spor
HAKEMLER: Hüseyin Çamcı, Can Mavisu, Mehmet Şahin
MKE ANKARAGÜCÜ: Elleby 20, Veal 11, H. Yapar 4, Serkan Menteşe 12, Altan Erol 15, Hazer Avcı 15, Caner 2, Mithat, Doğukan Sönmez 3, Arda
ESENLER EROKSPOR: Simmons 13, Crawford 30, Hüseyin 17, Tayfun 10, Yiğit 7, Berkay 5, Mustafa 7, Deniz 3, M. Özdoğan 3, Berkay Bayar, Metehan 2, Efe
1'İNCİ PERİYOT: 17-24
DEVRE: 35-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-71
4'ÜNCÜ PERİYOT: 82-97