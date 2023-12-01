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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Beşiktaş taraftarının tribünde yanlarına gidip 'hoş geldiniz' diyeceğim - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Beşiktaş taraftarının tribünde yanlarına gidip 'hoş geldiniz' diyeceğim

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahalarında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesi, "Dediğim gibi ben başkan olarak Beşiktaş taraftarının tribünde belki yanlarına gidip 'hoş geldiniz' diyeceğim, ziyaret edeceğim. Bu anlamda arkadaşlarda bir tereddüt olmasın, gönül rahatlığıyla gelebilirler" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:37
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        Ankaragücü Başkanı Koca'dan Beşiktaş maçı açıklaması
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        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahalarında oynayacakları Beşiktaş karşılaşması öncesinde, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca kişisel ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koca, Beşiktaş ile oynayacakları maçın önemli olduğunu ve uzun süredir iki takım taraftarları arasındaki gergin atmosferin değişmesi için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini dile getirdi.

        Hafta içinde yaptığı yazılı açıklama ile Beşiktaş taraftarını başkente davet ettiklerini aktaran Koca, spor branşlarının barışla özdeşleştiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

        “Bu gerginliğin uzun süre devam etmesi doğru değil. Biz ev sahibiyiz, üzerimize düşeni yapacağız. Her türlü gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hem taraftarımız hem yönetimimiz hem camiamız bunu yapacaktır, buna inanıyorum. Beşiktaş’ın da o gün kongre var. Belki yönetim kesiminde misafir az olabilir ama nihayetinde büyük bir cami olduğu için de kitlelerini en iyi şekilde burada ağırlayacağız. Merak etmesinler. Biz bütün taraftar kitlemize, tribün gruplarımıza açıkça söyledik. Fakat işin bir de güvenlik yanı var. Güvenlik yanıyla ilgili Ankara emniyeti gerekli önlemleri alacaktır. Bütün maçlarda zaten bu hassasiyeti gösteriyorlar. Burada belki yıllardır biriken bir olumsuzluğun tekrarlanmaması için daha belki fazla bir önlem alınmış olabilir. Ama ben bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bu bir adım olur ve bundan sonra böyle nahoş olayların yaşanmaması için bir başlangıç olurdu diye düşünüyorum. Hem taraftarları hem camiaları hem iki kulübün yöneticilerini hem sorumluluk çerçevesinde davranmak açıklama yapmak gerekiyor. Dediğim gibi ben başkan olarak Beşiktaş taraftarının tribünde belki yanlarına gidip 'hoş geldiniz' diyeceğim, ziyaret edeceğim. Bu anlamda arkadaşlarda bir tereddüt olmasın, gönül rahatlığıyla gelebilirler.”

        "BU HEPİMİZİN SORUMLUĞU"

        Süper Lig’in formatı ve yayın gelirlilerinin artırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) düzenlediği toplantıya katıldıklarını dile getiren Koca, “Federasyon başkanımız, bugünkünden çok daha iyi bir teklifin geleceğiyle ilgili umutlar olduğumuzu söyledi. Çünkü şu anda bu kadar nüfusa sahip ülkelerin yayın gelirleriyle Türkiye'deki yayın gelirleri arasında dağlar kadar fark var. Ama bu hepimizin sorumluluğu. Dedim gibi bizler başkanlar olarak federasyon, taraftar grupları, siz yayıncılık kuruluşlar, yorumcular. Bu futbol, Türkiye'deki futbol markasının marka değerini artırmak için üzerine düşeni herkesin yapması gereken şeyler var. Ben de bir kulüp başkanı olarak herkesin bütün paydaşların bu anlamda sorumlu davranmaya, bu marka değerinin daha da büyük yerlere getirmek, taşımak için herkes üzerine düşeni yapmalı diye rica ediyorum” diye konuştu.

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