MKE Ankaragücü'nde 5. Mustafa Kaplan dönemi!

Trendyol 1. Lig'de küme düşmemek için mücadele eden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bakkal ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.

Görevde sadece 4 maç kalan ve 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik gören Bakkal'ın yerine MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Kaplan oturdu.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken 39 puanla düşme hattında 18. sırada yer alıyor.

MUSTAFA KAPLAN 5. KEZ GÖREVDE Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımda 5. kez teknik direktörlük görevine getirildi. MKE Ankaragücü'nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir sonra yeniden sarı-lacivertli takımla yolları kesişti. Mustafa Kaplan son olarak 2023-2024 sezonunda Adanaspor'u çalıştırmıştı.