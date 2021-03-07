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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Üç puandan çok memnunuz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Üç puandan çok memnunuz

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Üç puandan çok memnunuz. Önemli bir rakip karşısında alınmış önemli bir galibiyet. Fatih Karagümrük takımı çok iyi transferler yaptı. Ligdeki konumu itibarıyla daha rahat bir takım." ifadelerini kullandı.

"Rakibin golü yedikten sonra telaş yapmadan oynayabilecek, beraberliği hatta galibiyeti alabilecek oyuncu grubu var." diyen Karaman, "MKE Ankaragücü için aynı şey geçerli değil. Gol atmak zorundasın. Golden sonra sadece skoru korumak değil ikinci golü de atmak için mücadele etmek zorundasın." şeklinde konuştu.

Kendilerini geliştirmeleri gereken konular olduğunu vurgulayan Karaman, "Tabii bunlar süreç içinde oluyor. Biz teknik ekip olarak eksik yönlerde sürekli çalışarak takımı geliştirmek için adımlar attık. Oyun disiplini sağladık. Bunların karşılığını küçük de olsa almaya başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Hafta içi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmadaki hakem kararlarının tartışıldığının hatırlatılması üzerine Karaman, "Maçlarda itirazlar oluyor. Özellikle mağlubiyetlerde daha fazla dikkat çeken konular oluyor. Hele de büyük bir takımsa, şampiyonluğa oynayan takımsa, çok fazla inceleme yapılıyor. Aslında oyunun belli bir bölümünde 2-0 öndeydik. O maç geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, ligde kalmak için 44 puan almalarının yeterli olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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